تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد بمشروعات البناء في الفجيرة

أعلنت إمارة الفجيرة عن توجهها نحو استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء، كجزء من جهودها لتعزيز الاستدامة والابتكار في مشروعاتها التنموية.

وأكد مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الدكتور سليمان محمد الكعبي، أن التقنية تُعد قفزة نوعية في مجال البناء، حيث تسهم في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 21.5%، وتسريع إنجاز المشروعات بنسبة 37%، مع تقليل الحاجة إلى العمالة بنسبة 63%.

جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين بلدية الفجيرة، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، ومجموعة «ثري دي إكس بي» أمس.

وأوضح الكعبي، على هامش توقيع المذكرة، أن التقنية ستعمل على تقليل تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 21.5% مقارنة بالطرق التقليدية، فعلى سبيل المثال إذا كانت كُلفة بناء مبنى بطريقة تقليدية تبلغ نحو 504 آلاف درهم، فإن البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد يخفضها إلى 395 ألف درهم، ما يمثل وفراً كبيراً، وأشار إلى أن التقنية تسهم في تقليل مدة البناء بنسبة 37%، إذ يمكن إنجاز مبنى كان يستغرق 153 يوماً بالطريقة التقليدية، في غضون 85 يوماً فقط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد الكعبي أن التقنية تقلل الحاجة إلى الأيدي العاملة بنسبة 63%، فبدلاً من الحاجة إلى 100 عامل في المشروعات التقليدية، يتطلب البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد نحو 40 عاملاً فقط، ما يعزّز الكفاءة التشغيلية ويوفر الموارد.

بدوره قال مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، إن بلدية الفجيرة تؤمن بأهمية توظيف التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز البنية التحتية للإمارة، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتنفيذ مشروعات مستدامة تدعم أهداف خطة الفجيرة الاستراتيجية، وتبرز دور الإمارة نموذجاً للابتكار.

إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ثري دي إكسبي»، بدر راشد البلوشي، أن هذه الاتفاقية تؤكد التزامنا بتوفير أفضل الحلول التكنولوجية للإمارة، وقال: «نحن ملتزمون بتدريب الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة بناء مستدامة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وتقليل تأثيرها البيئي».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجموعة «ثري دي إكس بي»، المهندس وليد مسعد، أهمية الاتفاقية بقوله: «نحن ملتزمون بتعزيز قدرات الإمارة في مجال البناء المستدام، من خلال تقديم أحدث التقنيات في الطباعة ثلاثية الأبعاد».

الدكتور سليمان الكعبي:

. التقنية تسهم في خفض التكاليف 21.5%، وتسريع إنجاز المشروعات بنسبة 37%، مع تقليل الحاجة إلى العمالة بنسبة %63.