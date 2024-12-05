تكريم الجهات والفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 10 الجاري

يُكرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات في 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السموّ الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وتُمثّل «جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز» منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت نموذجاً عالمياً يلهم الحكومات والدول في الأداء الحكومي القائم على التميز والجودة والإدارة، وتجربة تُحتذى في العمل الهادف إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالتنافسية، وتعزيز الريادة العالمية في مختلف المجالات»، وأضاف القرقاوي أن حكومة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت التميز هوية متفردة لعملها، ومقياساً للنجاح المؤسسي، ومعياراً للإدارة الحكومية، وتواصل بقيادة سموّه مسيرة التميز الإماراتي الممتدة لأكثر من 30 عاماً، التي ابتكرت خلالها نماذج جديدة حوّلت الحكومة من مؤسسات تقليدية تتولى تقديم الخدمات، إلى بيئة ممكّنة للشراكات مع المجتمع والقطاع الخاص، وأصحاب العقول والمواهب، في تطوير العمل الحكومي القائم على المرونة والابتكار والجاهزية للمستقبل.

وأكد القرقاوي أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 تحتفي بالنماذج الحكومية المتميزة، وتكرّم الكوادر الوطنية من أصحاب الإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات، لتعكس حرص القيادة على تشجيع الإبداع والابتكار، وتحفيز العمل المتميز، لتجسد رؤاها المستقبلية بضمان استدامة التميز نهجاً مؤسسياً شاملاً يعزز جهود صناعة المستقبل، ويرسخ ركائز الجيل الجديد للعمل الحكومي.

واعتمدت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عدداً من مجالات التركيز الرئيسة، شملت القيادة وتحقيق الرؤية، وتُعنى بتعزيز تبني مفاهيم التميز بما يسهم في تحقيق الرؤية، من خلال مجموعة من القدرات والنتائج ذات الأثر، ومحور القيمة المتميزة والخدمات ذات الأهمية الذي يركز على الخدمات ذات الأهمية، ومدى تبني الجهة مـبادئ وعـد حكـومة الإمـارات لخـدمات المســتقبل وخدمات 2.0، ومحور المشاريع الرئيسة والتحولية الذي يحدد أهم المشاريع من خلال تقييم إدارة المبادرات والمشاريع التحولية.

كما ركزت الجائزة على محور الأداء العام والتنافسية، الذي يسلط الضوء على المخرجات الرئيسة لعمل الجهات، وأثرها في تنافسية الدولة، وتحقيق مستهدفات التوجهات الوطنية في رؤية نحن الإمارات 2031.

10 فئات للجوائز المؤسسية.. و11 لأوسمة رئيس مجلس الوزراء

تضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 10 فئات، تشمل الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، وأفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تمكين الشباب، كما تضم الجائزة 11 فئة ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هي السفير المتميز/السفيرة المتميزة، وأفضل وكيل وزارة/مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد/مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز - فئة مدراء الإدارات، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، وفي الاتصال الحكومي، والوظائف المتخصصة، وسعادة المتعاملين.

وتُمنح أوسمة رئيس مجلس الوزراء لأصحاب الإنجازات الاستثنائية الذين يمثّلون قدوة في المجتمع، ويتحلون بصفات مميزة، أبرزها ترك بصمة فارقة من خلال إسهاماتهم الفعالة في خدمة المجتمع، وتشجيعهم للعمل الجماعي، وتجسيدهم لقيم الولاء والمواطنة الإيجابية.

كما يشهد الحفل تكريماً خاصاً لعدد من الشخصيات الوطنية بميدالية فخر الإمارات، التي تمثّل أرفع تكريم يتم منحه لمواطني الدولة، ممن يشكّلون نماذج رائدة لأبناء الإمارات المحبين للوطن والمتفانين في أعمالهم، ويمثّلون قدوة للأجيال، إضافة إلى تقديم أوشحة محمد بن راشد التي تُمنح لمواطني الدولة ذوي الإسهامات البارزة في تأسيس وخدمة دولة الإمارات، وأصحاب الخدمات الجليلة للمجتمع الذين تركوا أثراً إيجابياً في حياة الناس.

. حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد رسّخت التميز هوية متفردة لعملها، ومقياساً للنجاح المؤسسي، ومعياراً للإدارة الحكومية.