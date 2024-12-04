عمر العلماء: 147 خدمة حكومية تُقدم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث في تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر تقنيات "الذكاء الاصطناعي" وصل إلى 147 خدمة حكومية حتى الآن، يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني لمكتب الذكاء الاصطناعي.

وأكد خلال رده على سؤال برلماني بجلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تشجيع ومتابعة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعامل عبر فهم سلوك المتعاملين وتفضيلاتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 335 مليار درهم، وسيتم تحفيز تحقيق ذلك من خلال دعم المشاريع التجريبية في القطاعات التي يمكن لمثل هذا التدخل أن يخلق فيها أكبر قدر من القيمة الاقتصادية أو الاجتماعية.