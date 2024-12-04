سيف بن زايد: أبارك لأخي هزاع بن زايد الثقة الغالية

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «أبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد، الثقة الغالية التي أولاها له سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة المجتمع والقيادة والوطن».