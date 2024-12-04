حمدان بن زايد: هزاع بن زايد سيواصل مسيرة التنمية والازدهار

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «نبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، نسأل الله له التوفيق في مهامه الجديدة، ونؤمن أن سموه سيواصل مسيرة التنمية والازدهار، ويعزز مكانة منطقة العين في مختلف المجالات».