حمدان بن محمد يهنّئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثل الحاكم في منطقة العين

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بتعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين، كما بارك سموه لأهل العين هذا التعيين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ممثلاً لحاكم أبوظبي في منطقة العين، ونهنئه على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وأضاف سموه: «نسأل الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه، ونبارك لأهل العين هذا التعيين».