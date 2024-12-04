جامعة دبي تستضيف «قمة الجامعات العربية 2024» اليوم

تستضيف جامعة دبي، في المقر الرئيس لغرف دبي ومقر الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية، اليوم، قمة الجامعات العربية 2024، لمدة يومين، وتعد قمة الجامعات العربية 2024، التي تنظمها «تايمز هاير اديوكيشن» وجامعة دبي، حدثاً أكاديمياً بارزاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات في المنطقة العربية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات في قطاع التعليم العالي.

ويشكّل هذا الحدث منصة متميزة، تجمع قادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، وتتناول محاور القمة الكشف عن أحدث تصنيفات الجامعات العربية، ما يبرز أداء المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، وإطلاق تصنيف للجامعات العربية لعام 2024.

وتتناول جلسات النقاش وورش العمل: مناقشة القضايا الرئيسة في التعليم العالي، مثل الابتكار، والبحث العلمي، واستراتيجيات تحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على فرص التعاون بين الجامعات العربية والعالمية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالقطاع الأكاديمي.

وتجمع القمة رؤساء الجامعات، والعمداء، والباحثين البارزين، وصناع القرار في التعليم العالي من مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عالمية مهتمة بتطوير التعليم العالي في المنطقة.

وتعد هذه القمة فرصة فريدة للتواصل مع رواد الفكر الأكاديمي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات في قطاع التعليم العالي، واستكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتعليم والتطوير المؤسسي.

وأعرب رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، في بيان صحافي، أمس، عن ترحيبه بعقد قمة الجامعات العربية في رحاب جامعة دبي ومقر غرف دبي، وبضيوف القمة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم واستضافة المؤتمرات الكبرى في المجالات التي تخدم مجتمع الإمارات وتطوره وازدهاره، وتسهم في جودة التعليم وتنمية مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والنهوض بالبحث العلمي، وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة برامج التنمية.

الدكتور عيسى البستكي:

. الجامعة تحرص على تنظيم واستضافة المؤتمرات الكبرى في المجالات التي تخدم مجتمع الإمارات.