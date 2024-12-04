«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س، بحيث تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي متوسط الموج إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50، والمد الثاني عند الساعة 05:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 21:46، والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

وفي بحر عُمان يكون البحر خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37، والمد الثاني عند الساعة 00:22.