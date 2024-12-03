شرطة أبوظبي تقدم عرضاً عسكرياً بالتعاون مع الداخلية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالقرب من مبنى القيادة العامة.

وأقيم العرض بحضور عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد ، وبدأ بطابور العرض العسكري من ضباط وأفراد وشرطة نسائية وطلبة مدارس التأهيل الشرطي وفرسان شرطة أبوظبي "الخيالة " وإدارة التفتيش الأمني k9 وقسم الموروث الشرطي إلى جانب الآليات العسكرية من دوريات الشرطة ودورية السعادة وذلك وسط إعجاب الجمهور.

ومزج العرض مصحوباً بمقطوعات فرقة موسيقى الشرطة بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري، مستعرضاً قصصاً ملهمة عبر الأجيال ولمحة عن مسيرة إنجازات الإمارات ومستقبلها المشرق ليتوّج مسيرة زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات، صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تأخذ بأسباب العلم وسبل التنمية المستدامة، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.