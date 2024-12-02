الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب شملاً نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 04:17 والجزر الأول عند الساعة 21:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 23:46 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 75 40

دبي 28 20 55 30

الشارقة 27 19 60 30

عجمان 29 19 65 30

ام القيوين 28 17 60 45

رأس الخيمة 27 18 65 35

الفجيرة 28 22 60 40

العـين 27 16 85 40

ليوا 27 15 85 35

الرويس 26 16 75 40

السلع 25 14 85 40

دلـمـا 26 17 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 28 17 85 40

أبو موسى 28 17 80 40.