حمدان بن محمد: نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً:

في الذكرى الـ 53 لقيام دولتنا العزيزة، نستذكر بكل معاني الفخر مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء المؤسسين، الذين أقاموا الاتحاد ورسخوا القواعد المتينة لهذا الصرح المبارك.

وبهذه المناسبة الغالية، نبارك لرئيس دولتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم حكام الإمارات وشعبنا العزيز.

في هذا اليوم، نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً في ميادين الريادة لنصنع مستقبلاً مشرقاً لأجيال الإمارات القادمة.