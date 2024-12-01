طقس اليوم غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تبلغ سرعتها من 15 إلى 50 كم/س، ويكون الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

وذكر أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والمد الثاني عند الساعة 22:37، ويكون الجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.