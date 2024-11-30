رئيس الدولة: حريصون على دعم تطلعات الشعب الأفغاني نحو التنمية والازدهار

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سعادة بدر الدين مولانا سفير حكومة أفغانستان الإسلامية لدى الدولة الذي قدم أوراق اعتماده مؤخراً إلى رئيس الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب السفير بدر الدين مولانا عن سعادته بلقاء سموه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم.