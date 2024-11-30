حمدان بن محمد للمجنّدين والمجنّدات: أنتم الدرع الحصين في البر والبحر والجو

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بجهود المجنّدين والمجنّدات في برنامج الخدمة الوطنية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في موقع «إكس»، أمس، أرفقها بمقطع فيديو: «حماة الوطن وبواسل الإمارات، أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو، أنتم مصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة».

وأضاف سموه: «نجدد اليوم اعتزازنا بجميع المجنّدين والمجنّدات في برنامج الخدمة الوطنية الذي يكمل 10 سنوات من العطاء والتفاني، ونحتفي بجهودهم والتزامهم من خلال احتفالية (وقفة ولاء)».

وتابع سموه: «حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة».