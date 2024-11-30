حاكم أم القيوين: يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن يوم الشهيد هو يوم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر: «نحن في دولة الإمارات قيادة وشعباً، لا ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب دفاعاً عن أمن الوطن، وصوناً لسيادته ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم المجيد، نذكر بكل الوفاء والعرفان تضحيات أبطالنا شهداء الواجب الذين أظهروا أروع أشكال البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على كرامة الإمارات وعزتها وأمنها.. لقد سطّروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الفخر والشرف، مقدمين أرقى صور العطاء والفِداء للوطن.. وستبقى في ذاكرتنا جميعاً سيرة هؤلاء الأبطال، نترحم على أرواحهم الطاهرة ونتخذ من تضحياتهم حافزاً لمواصلة مسيرة العطاء ليبقى وطننا شامخاً رفيع المقام بين الأمم والشعوب».

وقال سموه: «في هذا اليوم، نبعث برسالة شكر وعرفان لأمهات وآباء الشهداء وأبنائهم وعائلاتهم وذويهم، تقديراً لتضحياتهم التي ستبقى مثالاً خالداً بتاريخ الإمارات، لما أظهروه من انتماء وفخر بتضحيات الشهداء، وما يمثلونه من مبادئ وقيم وأخلاق أهل الإمارات، والتي بفضلها سيبقى علم الإمارات خفاقاً في سماء الكرامة، وستبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة بعز وشموخ».