"إقامة دبي" تعلن أيام عطلة عيد الاتحاد وموعد استئناف العمل بمراكز تسوية أوضاع المخالفين

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمتد من يوم السبت 30 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

وأفادت الإدارة بأن عملياتها سوف تستأنف يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إذ تفتح مراكز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير ومراكز "آمر" المنتشرة في إمارة دبي أبوابها وفق لساعات العمل المعتادة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة يمكن مراجعة مركز سعادة المُتعاملين في مطار دبي الدولي مبنى 3 ( صالة القادمون) الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، والتواصل عبر الرقم المجاني 8005111

ودعت الإدارة جميع المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2024 معربة بهذه المناسبة الوطنية عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، مؤكدة التزامها المستمر بخدمة الوطن والمقيمين على أرضه.