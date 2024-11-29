ولي عهد عجمان: 30 نوفمبر يجسد معاني الوفاء لشهداء الوطن الأبرار

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي، إننا نحتفي اليوم في الثلاثين من نوفمبر بذكرى يوم الشهيد التي تحل علينا لنستذكر بطولاتٍ سطرها التاريخ بحروف من نور وأمجادٍ سمت باسم الحق والوفاء وتضحيات جسّدت أنبل قيم البذل والعطاء، والأصالة والشهامة والذود عن حمى الوطن بالروح وبالنفس، وقيم الدين والعروبة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه المؤسسون وعلى نهجهم نحن سائرون بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سموه، في كلمته بهذه المناسبة، أن الثلاثين من نوفمبر هو يوم الإجلال والعرفان والتقدير والوفاء لأبناء الوطن الأبرار وجنودنا البواسل وأرواحهم الطاهرة التي ارتقت نحو السماء حاملين معهم شرف الشهادة، وبقيت سيرتهم وأسماؤهم المخلدة في ذاكرة الوطن دروساً تستلهم منها الأجيال معاني العزة والإباء والبذل والعطاء بعزيمة وإخلاص حباً للوطن وذراه.

وأضاف أن قواتنا المسلحة جسدت منذ تأسيسها على يد القادة المؤسسين، أسمى معاني الشجاعة والبسالة والإقدام في ميادين العون وساحات القتال ورسخت نموذجاً فريداً يُحتذى به في التفاني لصون الأوطان وحفظ الأمن والاستقرار ومد يد العون للقريب والبعيد، وحث الخطى لمساعدة المنكوبين وإغاثة المستغيثين حفاظاً على كرامة الإنسان.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت للعالم أن أبناءها وجنودها البواسل هم درع الوطن الحصين والسد المنيع، وإننا نقدر جهودهم وبطولاتهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداء الإمارات في أعلى الجنان، وأن يديم على هذا الوطن العزيز نعم الأمن والأمان والاستقرار.