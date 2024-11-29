نجاح أول تجربة لإنتاج «السيلاج العضوي» بمزرعة مليحة في الشارقة

نجحت تجربة مزرعة مليحة في زراعة الذرة الصفراء لإنتاج علف «السيلاج العضوي»، لتغذية أبقار مزرعة الألبان، وتم حصادها، أمس، حيث كانت زراعتها في الثالث من سبتمبر الماضي، بمساحة 12.5 هكتاراً، وضمان اكتمال حلقة الغذاء العضوي النظيف، الذي يُعدّ جزءاً مهماً من رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكّد رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، أن أهم مرتكزات منظومة الشارقة للأمن الغذائي المستدام، هو اعتمادها على الاقتصاد الدائري، ما أسهم في ابتكار تجارب زراعية ناجحة حققت الاستدامة، وحافظت على البيئة وجودة التربة.

وقال: «بعد نجاح التجربة الأولى في زراعة الذرة الصفراء، يعمل الباحثون في المزرعة على تطوير زراعة إنتاج الأعلاف، سواء الخضراء أو الجافة، وتوفير أعلاف عضوية تكفي أبقار المزرعة للألبان، إضافة إلى تحسين نوعية وخصوبة التربة».

وأضاف: «بعد وصول الذرة إلى الفترة العمرية المناسبة، تمت عملية الحصاد بمعدات متخصصة تقوم بقطع كامل نبات الذرة، ثم فرمه إلى قطع صغيرة الحجم، بعد ذلك نقلها إلى مزرعة مليحة للألبان، حيث تتم تغطيتها بالكامل بمواد بلاستيكية، لمنع تعرضها للهواء كي تكتمل عملية تخمر المحصول وتحوله إلى (سيلاج)»، موضحاً أن «فترة التخمر تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وصولاً إلى علف سيلاج الذرة العضوي».

ويمتاز «السيلاج» بمحافظته على المكونات والقيمة الغذائية للأعلاف، فلا يحدث أي فقدان للمكونات الغذائية، كما يحدث في الأعلاف المجففة، وهو مستساغ أكثر للأبقار، وذلك لأنه يشبه العلف الأخضر، ويحتوي «السيلاج» على نسبة بروتين تُقدر بنحو 8-9% من الوزن الكلي، كما يُعدّ مصدراً مهماً للطاقة لدى الأبقار، وذلك عن طريق تخمر النشاء والسكر الموجودين في حبوب الذرة التي تُشكل 40% من وزن «السيلاج».