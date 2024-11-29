شرطة دبي تستقبل موظفيها المعتمرين ضمن الفوج الأخير للرحلات الدينية

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، في المبنى رقم (1) بمطارات دبي، 47 معتمراً من الموظفين والموظفات بعد عودتهم من أداء العمرة في الأراضي المقدسة، وذلك ضمن الفوج الـ18 للرحلات الدينية التي تُنظمها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وتعزيز الوازعين الديني والأخلاقي، ورفع نسبة السعادة لدى الموظفين، وباركت شرطة دبي للموظفين والموظفات إتمامهم أداء العمرة.

وأكد رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، أن رحلة العمرة المُخصصة للموظفين تأتي بناءً على توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي، وفي إطار الحرص الدائم على تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعزز السعادة لدى الموظفين، وتُمكنهم من زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة.

وبيّنَ أن الفوج الـ18 هو الأخير لهذا العام 2024، واستهدف موظفين من إدارات عامة ومراكز شرطة عدة، كالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للمالية، والإدارة العامة للتدريب، وأكاديمية شرطة دبي، ومركز شرطة الخيالة، ومركز شرطة الفقع، ومركز شرطة لهباب، ومركز بطاقة إسعاد، ومكاتب التطوير المؤسسي.

وعبّر الموظفون المعتمرون، بعد عودتهم، عن عميق سعادتهم وشكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة هذه الفرصة الغالية على قلوبهم لأداء مناسك العمرة.