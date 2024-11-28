"طرق دبي" تنجز توسعة وتحسينات مرورية على شارع بيروت بطول 3كم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال التحسينات المرورية على شارع بيروت، من خلال تنفيذ مسار إضافي على هذا الشارع بطول 3 كـم، من تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة وحتى تقاطعه مع شارع عمان باتجاه الشمال.

وتعمل الهيئة على قدم وساق في تعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها في تعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

كما نفذت الهيئة تحسيناً مرورياً على شارع بيروت عبر إضافة مسارب تخزينية على تقاطع شارع بغداد مع شارع بيروت لاستيعاب الأحجام المرورية الإضافية وتسهيل الحركة على الإشارة الضوئية، وخفض زمن الوصول على امتداد شارع بيروت بالاتجاه إلى نفق المطار، ومن شارع بيروت إلى شارع بغداد ومنه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتخدم تحسينات شارع بيروت سكان ومرتادي المناطق المحيطة بالاتجاهين، ومن أبرزها: منطقة المحيصنة، والقصيص والطوار، ومنطقة القصيص الصناعية.

وتعتبر التوسعة الأخيرة على شارع بيروت من الأعمال التطويرية المهمة، كونها تساهم بشكل مباشر في زيادة سعة المركبات لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشارع من 4500 مركبة إلى 6000 مركبة في الساعة باتجاه الشمال، مما يحسن من انسيابية الحركة وخفض معدلات التأخير في زمن الرحلة من شارع النهدة وحتى شارع عمان على امتداد شارع بيروت باتجاه الشمال خلال ساعة الذروة المسائية بنسبة تتجاوز 30%، وبالتالي تقليل مدة الرحلة من 18 دقيقة إلى 12 دقيقة.

وتؤكد الهيئة على أن التوسعة الحالية، تقع ضمن حزمة من التحسينات المرورية السريعة والأعمال التطويرية التي تنفذها خلال عام 2024، وتشمل أكثر من 72 موقعاً على مستوى إمارة دبي، وتستند الهيئة في أعمال التحسينات إلى 4 معطيات رئيسية يتم تحليلها بشكل فوري، وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم، واقتراحات الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق، من قبل فرق العمل المتخصصة لدى الهيئة.