رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول العالم المختلفة

تسلّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الصديقة المعينين لدى الدولة، وذلك بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالسفراء خلال مراسم الاستقبال التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، بما يعزز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وبلدانهم في المجالات المختلفة، مؤكداً سموّه أنهم سيجدون كل الدعم من قبل الجهات المعنية في الدولة في سبيل تسهيل أعمالهم.

كما أكد سموّه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم المختلفة، التي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعمل المشترك بما يعود بالخير على الجميع.

وقد تسلّم صاحب السموّ رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية النيجر، موسى ألمو أومارو، وسفيرة جمهورية أستونيا، ماريا بيلولفاس، وسفير جمهورية بيرو، ألبرتو أليخاندروفارخي أورنا، وسفير حكومة أفغانستان الإسلامية، بدر الدين مولانا، وسفير جمهورية طاجيكستان، أشرفجان جولوف، وسفير جمهورية مولدوفا، أناطول فانجيلي، وسفير جمهورية كينيا، كينيث ميليمو نجانجا، وسفير فوق العادة ومفوض لبروناي دار السلام، حاجي أحمد بن حاجي جمعة، وسفيرة جمهورية مالي، دياميناتو سنغاري، وسفير جمهورية السلفادور، جيراردو بيريز فيغيروا، وسفيرة بربادوس، آنالي سيسيليا باب، وسفير جمهورية فيجي، صديق فيصل رياض كويا، وسفير ماليزيا، داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، وسفير اليابان، كين أوكانيوا، وسفير جمهورية موزمبيق، البيرتو ليوناردو كافيلو.

حضر المراسم كل من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وعدد من كبار المسؤولين.