الإمارات تعزّي عائلة المواطن المولدوفي.. وتشكر تركيا على تعاونها في ضبط الجناة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية، زفي كوغان، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة.

كما تقدّمت وزارة الخارجية بالشكر الجزيل إلى السلطات في الجمهورية التركية على تعاونها في القبض على الجناة.

وأشادت الوزارة بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية، وإدارتها لها بما لا يؤثر في سير التحقيقات الجارية، وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الفرضيات والشائعات والأخبار المضللة.

وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة، وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده.