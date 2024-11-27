3 خطوط جديدة للحافلات في دبي تبدأ العمل 29 الجاري

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تدشين ثلاثة خطوط جديدة للحافلات في 29 نوفمبر الجاري، منها خط (108) الذي ينطلق من محطة حافلات السطوة إلى القرية العالمية مباشرة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، إن تشغيل خط (108) الذي ينطلق من محطة حافلات السطوة إلى القرية العالمية، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد، وأيضاً خلال الفعاليات والعطل الرسمية، وستكون أوقات التشغيل من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي، بواقع 11 رحلة يومياً في كل اتجاه، وبزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.

وذكرت الهيئة أنها ستطلق خطّين جديدين آخرين، حيث سيعمل الخط رقم F63، المغذي لمحطات المترو بين محطة مترو الراس ومحطة حافلات الاتحاد عبر شارع الخليج وشارع نايف، فيما سيربط الخط الآخر رقم J05 بين مجمع ميرا ومدينة دبي للاستوديوهات عن طريق نشاما تاون هاوس.

وأفادت الهيئة بأنها ستطوّر عدداً من الخطوط الأخرى، من خلال إجراء تعديلات على مسارات الحافلات بهدف تحسين التنقل اليومي للركاب، لجعل تجربتهم اليومية مفعمة بالراحة والسلاسة، حيث سيجري تعديل الخط رقم (5) إلى اتجاهين، وسيعمل بين محطة حافلات أبوهيل ومحطة حافلات الاتحاد، ولن يخدم بعد الآن في الاتجاه إلى محطة مترو الراس، وسيجري تعديل الخط رقم (14) أيضاً للسير إلى اتجاهين لينتهي عند محطة مترو الخليج التجاري، كما سيتم تقليص مسار الخط (33) إلى محطة حافلات الكرامة، بدلاً من الذهاب إلى محطة حافلات الغبيبة.

وأوضحت أن التعديلات ستشمل مسار الخط (91) لتغطية منطقة الخليج التجاري باتجاه محطة حافلات جبل علي، ولتغطية موقف مترو مركز دبي للسلع المتعددة في كلا الاتجاهين.

وسيختصر مسار الخط J02، لتسريع وصول الركاب بين منطقتَي المرابع العربية ودبي للإنتاج، وسيُعدّل مسار الخط J04 لتغطية المدينة الرياضية، وتقليص مرات التوقف في مدينة دبي للاستوديوهات.

أمّا الخط F38 فسيعدل مساره لتغطية مجموعة تلال الجرف، وتعديل مسار الخط F39 تم لتغطية الاتحاد مول، وتعديل مسار الخط X92 لتغطية موقف مترو مركز دبي للسلع المتعددة في الاتجاه إلى محطة حافلات الغبيبة، وتقليص عدد مواقف مجمع دبي للاستثمار.

وأشارت إلى أنها ستجري تحسينات على مستوى الخدمة، وزمن تقاطر الرحلات على 30 خطاً للحافلات، لتتناسب في الوصول مع موعد الرحلات.