ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في قصر الصافرية، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموّه إلى المملكة، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، التي عقدت أول من أمس.

ونقل سموّه لعاهل مملكة البحرين الشقيقة تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها الرخاء والازدهار.

وحمّل ملك البحرين سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد ملك البحرين اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.

وأشاد ملك البحرين بعمق العلاقات البحرينية - الإماراتية المتجذرة، التي تشكّل نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك.

وأثنى على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب جلالته عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الإمارات، ومواقفها المشرّفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف.

من جانبه، أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية راسخة، وتواصلان العمل معاً من أجل استثمار الفرص المتاحة كافة، لتقوية وتمتين أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير والنماء على شعبَي البلدين الشقيقين.

وأعرب سموّه عن سعادته بالوجود في مملكة البحرين الشقيقة، والمُشارَكة في أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تشكّل رافداً مهماً لدعم وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية الداعمة لأهدافهما التنموية.

كما أشاد سموّه بمسيرة التطور والازدهار والنهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في القطاعات كافة، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً عن تمنياته للشعب البحريني الشقيق دوام الازدهار والرخاء.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى مملكة البحرين، فهد محمد سالم بن كردوس العامري ، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.