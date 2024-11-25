هل يلزم على المطلقة الحاضنة العيش في بلد إقامة الأب ؟

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

في حال تم الطلاق بيني وبين زوجي وهو مقيم ويعمل في الإمارات، هل استطع أخذ أطفال معي للعيش والإقامة في بلدي الأم، عند أهلي، حيث لا يوجد لي هنا في الدولة أي أقارب وكذا ليس لدي عمل؟



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

لابد من موافقة الطليق او القاضي الشرعي حسب سن المحضون ومصلحته لأن حق الحضانة يرتبط به حق الأب في رعاية ورؤية ومتابعة أحوال المحضون وكلها لابد من موافقة الأب أو القاضي

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