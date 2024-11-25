إنجاز 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان صحافي، أمس، أن المظلات بتصميمها العصري والجمالي، تقدّم العديد من الخدمات لتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل مراحل المشروع 40%، ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال نهاية عام 2025.

وذكرت أن المظلات الجاري تنفيذها تخدم عدداً كبيراً من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدّر عدد مستخدمي المظلات الجديدة عند اكتمال المشروع بأكثر من 182 مليون راكب سنوياً.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن مشروع تركيب المظلات الجديدة يأتي في إطار السعي المستمر إلى تطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات.

وأضاف أن الهيئة راعت في اختيار مواقع المظلات الجديدة، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، مشيراً إلى بدء أعمال التنفيذ في المواقع التي تتوافر فيها بنية تحتية، لتسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أكبر عدد من المظلات لخدمة مستخدمي الحافلات، في حين يجري العمل حالياً على توفير البنية التحتية والمساحات الضرورية، وتحديداً في المواقع الخاصة بالمظلات المكيفة للركاب، إضافة إلى توفير أماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، وتوفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات وجدولها الزمني، وزمن التقاطر، وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهم مستخدمي الحافلات.

وأوضح أنه جرى تصنيف مظلات الحافلات على أربعة مستويات، وفقاً لأعداد المستخدمين وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل من 100 راكب يومياً.

وجاء تصميم المظلات الجديدة مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع».