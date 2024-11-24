الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع “المركز الوطني للأرصاد” أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 19:16

و الجزر الأول عند الساعة 16:38والجزر الثاني عند الساعة 03:00 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 06:05 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 12:26والجزر الثاني عند الساعة**:**