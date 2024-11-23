حمدان بن محمد: «أحلام الأرض» يعزز مكانة دبي عاصمة للابتكار والإبداع

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، افتتاح معرض «أحلام الأرض» في متحف المستقبل الذي يشكل أحدث تجربة مستقبلية ومبتكرة، ستكون موجودة بشكل دائم في الطابق الثاني من المتحف.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت افتتاح معرض (أحلام الأرض) في متحف المستقبل الذي يمثّل تجربة فنية مبتكرة من إبداع الفنان العالمي رفيق أناضول، تجمع بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة».

وأضاف سموه: «يعكس هذا المعرض التزام دبي الراسخ بدعم الفنون والثقافة وتعزيز مكانتها كعاصمة للابتكار والإبداع، ويمثّل المعرض الجديد إضافة نوعية لمتحف المستقبل الذي يواصل دوره كمنارة تُلهم العالم».

وتم تصميم هذا المعرض خصيصاً لمتحف المستقبل من قبل الفنان العالمي الإبداعي رفيق أناضول، ويتضمن لوحات فنية رقمية تقدّم لزوار المتحف تجربة مبتكرة ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسة هي: الفن والتكنولوجيا والطبيعة.

ويعتمد المعرض الأول من نوعه على ملايين الصور للطبيعة حول العالم، التقطتها الأقمار الاصطناعية، وبيانات الأرصاد الجوية، لتقدّم تصوراً فنياً باستخدام أكثر من 30 جهاز عرض، حيث نجح الفنان رفيق أناضول في توظيف إمكانات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل هذه البيانات إلى عرض بصري تفاعلي يجسد تفاصيل كوكب الأرض ويعكس جمالياته.

3 أقسام رئيسة

يحمل القسم الأول من سلسلة اللوحات الفنية الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عنوان «الهواء»، وهو مستوحى من صور السحب والغلاف الجوي، ليمنح الزوار مشهداً واسعاً للسماء على امتداد الأفق.

ويعتمد القسم الثاني بعنوان «الأرض» على البيانات المفصلة التي تشمل صوراً لكوكب الأرض، وبيانات الأرصاد الجوية، لخلق تجربة فنية تبرز جمال كوكب الأرض وطبيعته المتنوعة، فيما يحمل القسم التفاعلي الأخير عنوان «الماء»، ويمزج فيه الفنان العالمي الماضي بالمستقبل، والذكاء الاصطناعي بالحياة الطبيعية، مع إبداعات الفكر الإنساني والحركة المادية.

إلهام المستقبل

ويتماشى الإعلان عن إطلاق هذا المعرض المستقبلي الجديد مع رسالة متحف المستقبل، بأن يكون منارة لبث روح الإلهام لدى زواره والمشاركة في تصميم الحقبة المقبلة من مستقبل البشرية الذي تتكامل فيه إبداعات الذاكرة الإنسانية مع قدرات الذكاء الاصطناعي، ومكونات الطبيعة الحية.

كما يمثّل معرض «أحلام الأرض»، دعوة لاستكشاف الكوكب من خلال عدسة التكنولوجيا المتطورة والتعبير الفني، وإعادة تعريف العلاقة بين الفن والتكنولوجيا بنظرة استكشافية، من خلال تصور مبتكر للعلاقة المتداخلة بين الابتكار التكنولوجي والحس الفني في عصر الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التصميم الهندسي الفريد لمتحف المستقبل، وما يضمه من تقنيات عرض متطورة.

• «أحلام الأرض» للفنان العالمي رفيق أناضول أحدث العروض الدائمة للمتحف.

• المعرض الجديد يتضمن لوحات فنية رقمية تمزج الفن والتكنولوجيا والطبيعة.