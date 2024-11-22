محمد بن راشد: عندما تستيقظ ابدأ بالركض.. لا تبطئ أبداً

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل كل صباح بداية لسباق جديد يضمن تفوقاً جديداً.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عندما تستيقظ، من الأفضل أن تبدأ بالركض.. لا تبطئ أبداً».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينته بمقطع فيديو باللغة الإنجليزية جاء فيه: «يميل الناس إلى التباطؤ.. على سبيل المثال إذا حقق فريقي إنجازاً يقولون حسناً بات الشيخ محمد سعيداً.. سنتمهل ونستريح، لذا كتبت لهم التالي: عندما يستيقظ الغزال كل صباح في إفريقيا، يضمن أن يتفوق على أسرع أسد وإلا سيصبح فريسة.. قلت: كل صباح في إفريقيا عندما يستيقظ الأسد، يضمن أن يتفوق على أبطأ غزال وإلا سيتضوّر جوعاً».

وأضاف سموه: «في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لا أكترث إن كنتم مثل الغزال أو الأسد.. عندما تستيقظون من الأفضل أن تبدأوا بالركض».

وأردف سموه: «ليس مهماً ما إذا كنت أسداً أم غزالاً، المهم أن تبدأ الركض بمجرد استيقاظك».