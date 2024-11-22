نهيان بن مبارك: الإمارات قدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم عالمياً

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات ستظل نموذجاً وقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم على مستوى العالم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية، باعتبارهم فئة مهمة في نسيج المجتمع الإماراتي.

وشدّد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال تسلمه شهادة الاعتماد الأميركية من مركز «CLM» للتميز، على أن الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز قدرات أصحاب الهمم، ودعم فرصهم في الاندماج بمختلف فئات المجتمع، منوهاً إلى أن المستوى العالي والمتميز الذي وصلت إليه دولة الإمارات في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفق أفضل المعايير لتحقيق الرعاية المتكاملة والشاملة لهم، ودمجهم في المجتمع، أصبح نموذجاً عالمياً، يمكن أن يستفيد منه الآخرون.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي، محمد عبدالجليل الفهيم، أمام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أسلوب العمل داخل المركز، والذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، سواء في مجالات الدراسة بالفصول التعليمية، أو الورش التدريبية والمهنية، والغرف العلاجية، أو الخدمات التي يقدمها لطلابه من أصحاب الهمم في من خلال بيئة تعليمية مميزة.

وشرح الفهيم أسلوب تطبيق البرامج العالمية والمتخصصة التي تسهم في تطوير قدرات أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم، بما في ذلك برنامج نموذج التعليم الأساسي «CLM» الذي تكلل بحصول المركز على شهادة تجديد الاعتماد للبرنامج من معهد توتشي للحلول التعليمية بكاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب عن امتنانه للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على الدعم الكبير والمشاركة الفعالة التي أسهمت بشكل كبير في نجاح المركز في تقديم خدمات متميزة لطلابه من أصحاب الهمم، مؤكداً التزام المركز بالوصول إلى أعلى المعايير الدولية لتوفير أفضل وسائل التعليم والتأهيل لطلابه من أصحاب الهمم.

وعبّر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل إليه مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي، سواء على مستوى التأهيل أو التمكين، مشيداً بجهود جميع العاملين بالمركز، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في كل ما يقدمونه من عمل وتفانٍ لتأهيل أصحاب الهمم، وأكد أن الشهادة التي حصل عليها المركز تمثل دليلاً دامغاً على تميزه وكفاءته، وجودة برامجه.

من جانبها، قالت مديرة مركز «CLM» للتميز- من ولاية بنسلفانيا، كاثي سكوتا، إنّ برنامج نموذج التعليم الأساسي «CLM» يعمل على تنمية مهارات المتعلمين وتطويرها، وتوفير العديد من الفرص للنجاح.

وأعربت عن فخرها بهذه الشراكة، مشيدةً بأداء مركز المستقبل للتأهيل، لمواصلته تطبيق معايير البرنامج على أعلى المستويات، معبرة عن اعتزازها بالجهود التي يبذلها الشيخ نهيان بن مبارك لتعزيز قدرات أصحاب الهمم بالإمارات.

وأوضح مدير مركز المستقبل للتأهيل، موفق مصطفى، أنه منذ بدء تطبيق برنامج CLM حقق المركز العديد من الإنجازات على صعيد التحسن الواضح بالمستوى السلوكي والفكري والمعرفي للطلاب ومهارات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا النموذج من التعليم يوفر برنامجاً تعليمياً مكثفاً وفردياً، يعتمد على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي (ABA) والتدريس الدقيق والتعليم المباشر.

ويضم مركز المستقبل الذي افتتح عام 2000 في أبوظبي 146 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ويعمل على تأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولديه نحو 86 موظفاً ما بين معلم ومعالج وإداري، ويحتضن طلاباً من مختلف الأعمار والجنسيات، وبلغت نسبة الطلاب المواطنين نحو 40% من إجمالي عدد الطلاب.