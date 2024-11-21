«طرق دبي» يتحاور مع روّاد الحافلات عبر وسائل التواصل

شهدت الجلسة الافتراضية التي نظّمها مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً، عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي (إكس، وفيسبوك، وإنستغرام، ولينكد إن، ويوتيوب) من خلال مبادرة «تحدّث معنا»، إقبالاً وتفاعلاً من قبل الجمهور، وخصوصاً رواد وركاب الحافلات العامة من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الجنسيات.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في بيان صحافي، أمس، إن المجلس تلقى على مدى ساعتين عدداً كبيراً من مقترحات وملاحظات وأفكار الجمهور، حول باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة في مجال النقل بالحافلات العامة، سواء على الخطوط الداخلية التي تعمل في مختلف مناطق دبي، أو خطوط الحافلات عبر المدن بين دبي وجميع إمارات الدولة.

وأشاد المجلس بالإقبال والتفاعل اللذين أبداهما المشاركون في المحادثة المباشرة مع الهيئة، وحرصهم على المشاركة لتطوير وتحسين خدمات الهيئة ودعم مبادراتها التي أُطلِقَت أصلاً لإسعاد الجمهور، من السكان والزائرين والسائحين القادمين إلى الإمارة من شتى أنحاء العالم.

ويأتي انعقاد جلسات مجلس المتعاملين، سواء المباشرة منها أو الافتراضية، كجزء من الحرص المستمر للهيئة على إسعاد جميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، لأن الهيئة لا تدّخر جهداً في سبيل رفع مستوى رضاهم من خلال الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وجعل التنقّل عبر الحافلات العامة ووسائل النقل الجماعي الأخرى تجربة يومية، تتسم بالراحة والأمان والسعادة، من خلال هذه الوسائل المتطورة والدقيقة في مواعيدها.

وخرج المجلس بعدد من المقترحات والملاحظات، منها دراسة توسيع شبكة خطوط الحافلات في مختلف أنحاء دبي، وبين مدينة دبي وبقية إمارات الدولة، وذلك بفضل الإقبال المتنامي على هذه الخدمة، إضافة إلى دورها الحيوي في التكامل مع بقية وسائل النقل الأخرى كالمترو والترام ووسائل النقل البحري، وما يمثّله هذا التكامل من أهمية بالغة في حياة الركاب وتنقلاتهم اليومية.

وأشارت هيئة الطرق إلى أن الحافلات العامة تُسهم بشكل فعال في تكامل شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي، من خلال أسطولها الذي يضم حافلات متطوّرة تتسم بالراحة والأمان. وقد نقلت هذه الحافلات 89.2 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري، ما يعني أنها استحوذت على ما نسبته 24.5% من العدد الإجمالي لركاب المواصلات العامة في النصف الأول من العام الجاري.