طقس اليوم غائم جزئياً.. وضباب محتمل على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وقد تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43، والمد الثاني عند الساعة 04:22

ويكون الجزر الأول عند الساعة 21:05، والجزر الثاني عند الساعة 07:59، ويكون الموج في بحر عُمان خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:14، والمد الثاني عند الساعة 00:08.