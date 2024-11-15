الطاير يدعو الشركات الأذربيجانية للمشاركة في «ويتيكس 2025»

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تعزيز التعاون مع الشركات الأذربيجانية، ودعاها إلى استكشاف فرص الاستثمار في دبي ودولة الإمارات، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، كما دعاها إلى المشاركة في النسخة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الطاير في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان، محمد مراد البلوشي، ونائب وزير الاقتصاد في أذربيجان، أنار أخوندوف، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أذريشق» شركة الكهرباء في باكو، فوغار أحمدوف، وممثلين عن الشركات الأذربيجانية المتخصصة في قطاع الطاقة.

وضم الوفد المرافق للطاير أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف الأكرف، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر، والمدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبدالرحيم سلطان، والمدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، محمد عبدالكريم الشامسي.

وخلال الاجتماع رحب الطاير بالحضور، وأشاد باستضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29)، الذي يأتي بعد النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف الـ28 (COP28).

وقال الطاير: «يعكس هذا النجاح التزام دولة الإمارات المستمر بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ومواجهة التحديات المناخية والاحتباس الحراري العالمي، حيث عززت تجربتنا في استضافة (COP28) عزمنا على دعم جمهورية أذربيجان الصديقة في تنظيم نسخة ناجحة أخرى من مؤتمر المناخ، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم خبراتنا والدروس المستخلصة لضمان نجاح هذا الحدث المهم، كما تتجلى شراكتنا المتينة في تعاوننا في العديد من المشروعات، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة، إذ نعمل معاً على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وتبادل المعارف والخبرات».

وأشار الطاير إلى متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأذربيجان التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، وتشمل قطاعات حيوية، مثل التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة، ما يدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان تقدر بـ1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في دولة الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.