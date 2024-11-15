«طرق دبي» تطلق مركز امتياز الدفع الرقمي لتطوير «نول»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «مركز امتياز الدفع الرقمي»، بهدف دعم التحول الرقمي لمنظومة الدفع «نول»، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الدفع نول وفق تقنيات الحسابات المركزية، التي أعلنتها أخيراً، لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة الدفع «نول»، بما يحقق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرب، إن الهدف الأساسي من إنشاء مركز الامتياز للدفع الرقمي في الهيئة هو القيام بالبحوث والدراسات حول أحدث تقنيات الدفع الرقمي وتطورها، وفهم التوجهات المستقبلية، والتحديات الحالية في هذا المجال، بهدف تقديم الحلول والمشورة لتطوير تقنيات الدفع في المواصلات العامة وتطوير منظومة «نول».

وأضاف المظرب: «ستتمكن الجهات المختلفة من القطاع الصناعي المالي والحكومي والأكاديمي من الاستفادة بشكل كبير من المركز، حيث سيتم تنظيم وتنفيذ برامج متعددة على مدار العام من البحوث والدراسات والاستشارات، وجمع البيانات وتحليلها، بالتعاون مع تلك الجهات المختلفة، بهدف تبادل المعرفة وتطوير القدرات للاستفادة من نتائج هذه الأبحاث والدراسات، التي سينتجها المركز في مجال تطور تقنيات الدفع الرقمي».

وأضاف: «ستسهم هذه النتائج في تطوير سياسات الدفع الرقمي وتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية من جهة، وسيعزز الوعي لدى الجمهور حول التقنيات والمفاهيم المتعلقة بالدفع الرقمي من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة من جهة أخرى».

وأوضح المظرب أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بأهمية الابتكار والتطوير المستمر، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ولذلك طورت هذا المركز الذي بدأ كمختبر لفحص أنظمة (نول) في عام 2009، ليصبح مركز امتياز الدفع الرقمي، ما يعكس التزام الهيئة تحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم، ومن أهم نتائج الأداء التشغيلي للمختبر بين عامَي 2019 و2023، إنجاز أكثر من 5000 اختبار لأنظمة النقل العام في الهيئة، وإغلاق أكثر من 3150 حالة عدم مطابقة لمواصفات نول الفنية، إضافة إلى إجراء أكثر من 408 عمليات فحص لأنظمة نول الرقمية، وإصدار أكثر من 105 شهادات اعتماد لمؤسسات الهيئة، واعتماد ومراجعة أكثر من 57 نوعاً من أجهزة الدفع مع القطاعين الحكومي والخاص.

وسيشكّل مركز امتياز الدفع الرقمي مصدراً مهماً للمعلومات والاستشارات والخدمات في هذا المجال، وسيسهم في تطور تقنيات الدفع الرقمي في الهيئة واستغلالها بشكل فعال وآمن، كما سيدعم المركز التقنيات الحديثة، ويعزز من دور الشركات الناشئة في هذا المجال.

وأكد المظرب التزام هيئة الطرق والمواصلات بقيادة الابتكار الرقمي وتمهيد الطريق للتطورات التقنية المستمرة في قطاع النقل بدبي، إذ إن الهيئة تواصل جهودها في تطوير آلياتها وتقنياتها لتحقيق أهداف استراتيجيتها الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويلبي تطلعات المتعاملين، مع المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاء.