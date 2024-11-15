شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع أهالي «مكن» في منطقة حتا

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، اللقاء المجتمعي الثالث ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا تحت شعار «كلمتكم مسموعة»، وذلك إعمالاً بنهج حكومة دبي الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كل مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، وبما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وفي مستهل اللقاء، ألقى مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح لقيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم»، ولفت إلى أن شرطة دبي تثمّن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أهالي مكن وجميع أفراد مجتمع دبي، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع جميع الناس في الأوقات كافة.

وأكد العميد مبارك الكتبي شكره وتقديره لجميع الحضور، وأثنى على المشاركة الكبيرة من مواطني منطقة مكن، ونوّه بقيمة اللقاء كتجسيد عملي لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يعين على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

وقدّم العميد مبارك الكتبي شرحاً حول مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى نشر الوعي عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعّال مع القاطنين في المناطق السكنية، وأشار إلى أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في تعزيز الثقة بالخدمات التي تقدمها الشرطة، وتسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع. وقال نائب مدير مركز شرطة حتا، العقيد أحمد بن حضيبة، إن تعاون أهالي حتا أثمر تعزيز أمن منطقتهم التي أصبحت اليوم من أهم وجهات دبي، مع ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في مجال الأنشطة المتنوّعة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي ضاعف من مسؤوليتنا لمواكبة هذا التقدم في المدينة، وتسخير كل الممكنات من دوريات وآليات وفرق «درون» والفرق المتخصصة، للتعامل وتعزيز التأمين الكامل للمنطقة.

وفي الختام، قدّم المشاركون في اللقاء آراء واستفسارات حول موضوعات عدة، منها قوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة، وتوعية طلبة المدارس، وعقد مُلتقيات مستمرة مع سكان الأحياء السكنية للنظر إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم.

العميد مبارك الكتبي:

نثمّن كل آراء ومقترحات الأهالي، ومكاتب شرطة دبي مفتوحة دائماً.