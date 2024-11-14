توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كم/س، ويكون موج البحر في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول في الساعة 11:34، والمدّ الثاني في الساعة 00:19، والجزر الأول في الساعة 18:03، والجزر الثاني في الساعة 05:43. أما بحر عُمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المدّ الأول في الساعة 21:04، والمدّ الثاني في الساعة 07:58، والجزر الأول في الساعة 14:14، والجزر الثاني في الساعة 02:34.