حمدان بن محمد يدشن أعمال تنفيذ أول محطة للتاكسي الجوي في دبي بالقرب "دبي الدولي"

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، دشنا أعمال تنفيذ أول محطة للتاكسي الجوي في دبي بالقرب من مطار دبي الدولي ... المحطة التي أقيمت على مساحة 3100 متر من المتوقع أن تشهد 42 ألف رحلة سنوياً يستفيد منها 170 ألف راكب سنوياً ... مشروع يختصر المسافات، ويمثل روح دبي الريادية ورغبتها في وضع بصمة تُغير مستقبل التنقل عالمياً مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية ... في مرحلته الأولى، يشمل التاكسي الجوي مواقع إضافية في داون تاون، ودبي مارينا، ونخلة جميرا ليبدأ تقديم خدماته اعتباراً من 2026 ...

وأضاف سموه قائلاً "دبي ومشاريعها تتجاوز حدود الممكن، فهنا لا وجود لكلمة المستحيل".

واختتم سموه قائلاً "دبي تواصل إلهام العالم ... فهي باختصار مدينة الحاضر والمستقبل".