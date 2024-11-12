60 مليون راكب نقلهم «ترام دبي» خلال 10 سنوات

نقل ترام دبي أكثر من 60 مليون راكب منذ انطلاقه عام 2014، قاطعاً مسافة ستة ملايين كيلومتر، ليعزز مكانته جزءاً أساسياً من منظومة النقل العام في إمارة دبي.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإعلان يأتي خلال احتفال الهيئة بالذكرى العاشرة لانطلاق الترام، تأكيداً على كفاءته التشغيلية العالية، ودقته في مواعيد الخدمة، التي وصلت إلى 99.9%، إضافة إلى معايير السلامة المتبعة، ليصبح بذلك خياراً مفضلاً وآمناً للتنقل بالنسبة للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويغطي مسار ترام دبي 11 محطة رئيسة خلال 42 دقيقة، انطلاقاً من محطة الصفوح، وصولاً إلى محطة أبراج بحيرات جميرا، وممتداً على طول شارع الصفوح.

ويمر الترام بأهم المعالم السياحية والاقتصادية في الإمارة، منها نخلة جميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، و«جي بي آر»، ومرسى دبي، ما يجعله وسيلة جذب للمقيمين والزوار من خلال الاستمتاع بتجربة نقل مميزة.

وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق تكامل فعّال بين ترام دبي ووسائل النقل الأخرى في الإمارة، بما في ذلك مترو دبي، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، ما يسهم في تعزيز تجربة التنقل، ويجعل الوصول إلى مختلف الوجهات سهلاً وسريعاً.

وأوضحت أنها تهدف من خلال هذا التكامل إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة والغايات الاستراتيجية للهيئة، في تشجيع النقل الجماعي وجعله الخيار الأمثل لسكان وزوار الإمارة.

وأضافت: «يعدّ ترام دبي الأول من نوعه في العالم المزود بأبواب حماية آلية على أرصفة المحطات، لضمان أعلى معايير السلامة والراحة للركاب، كما يعدّ أول ترام خارج أوروبا يعتمد نظام التغذية الأرضية للطاقة الكهربائية، مستغنياً عن الأسلاك العلوية، وأول ترام يوفّر محطات مكيفة الهواء لضمان راحة الركاب في جميع الأوقات».

وذكرت أن ترام دبي يتألف من 11 عربة، تشمل كل عربة سبع مقصورات موزعة على ثلاث درجات هي الدرجة الذهبية، والدرجة الفضية، ومقصورات خاصة للنساء والأطفال، ما يضمن توفير تجربة سفر تلبي احتياجات جميع الركاب، وتلائم مختلف الفئات. ولفتت إلى أن مراقبة عمليات تشغيل ترام دبي تتم عن طريق مركز تحكم متكامل، يعمل على مدار الساعة، حيث تتم متابعة حركة الترام وأداء سائقيه، والتأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية المساندة مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية عند التقاطعات.

وقالت: «يتيح مركز التحكم استجابة سريعة لأي متطلبات فنية لضمان انسيابية وكفاءة الخدمة، فضلاً عن مراقبة كاميرات الأمن والسلامة لراحة الركاب».

وأكدت أن ترام دبي يعد أحد أكثر مشروعات النقل طموحاً في الإمارة، حيث يرمز إلى التقدم والحداثة التي تتميز بها دبي.

وأفادت بأن الترام يشكل جزءاً أساسياً من شبكة السكك الحديدية والنقل العام في دبي، ليسهم بدوره في جعل وسائل النقل العام خياراً مثالياً لسكان وزوار الإمارة، مؤكداً التزام هيئة الطرق والمواصلات توفير وسائل تنقل تتسم بالكفاءة والأمان.

. مسار ترام دبي 11 محطة رئيسة خلال 42 دقيقة