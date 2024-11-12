طقس اليوم صحو وضباب محتمل غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:32، والمد الثاني عند الساعة 21:59، والجزر الأول عند الساعة 16:17، والجزر الثاني عند الساعة 04:24. ويكون الموج في بحر عُمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09، والمد الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 00:36.