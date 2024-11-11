رئيس الدولة يصل أذربيجان للمشاركة في مؤتمر "كوب 29"

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان يشارك خلالها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر".

يرافق سموه، وفد يضم كلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.