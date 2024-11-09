بتوجيهات حاكم الفجيرة.. "حمد الإنسانية" وخيرية الفجيرة تقدمان 530 طنا من المواد الغذائية ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان"

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 530 طناً من المواد الغذائية، ضمن الحملة الإغاثية الوطنية "الإمارات معك يا لبنان".

كانت الحملة قد انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن حملة "الإمارات معك يا لبنان" جاءت استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع دائماً الإنسان في قلب اهتماماتها، وتعبر عن النَّهج الإماراتي الراسخ نحو تقديم المساعدة ومد يد العون لإغاثة ومساعدة المنكوبين والمتضررين في مثل الظروف الطارئة ووجه الشكر للمتطوعين الذين بادروا وشاركوا في تجهيز وتعبئة السلال والطرود الإغاثية وعددهم 1000 متطوع من المواطنين والمقيمين من مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه قال سعادة سهيل القاضي، مدير مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، إن مساندة الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة تأتي تجسيداً لمبادئ الدولة الإنسانية والقيم الأخوية النبيلة الداعية إلى مد يد العون والمساعدة والإغاثة للمتضررين والمتأثرين، ومن هنا كانت الاستجابة العاجلة من قبل قيادتنا الرشيدة للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها لبنان، وتلبية لاحتياجاته الملحة.