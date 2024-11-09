محمد بن راشد: الوطن فريق كبير والفريق الكبير وطن للمبدعين

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوطن فريق كبير.. والفريق الكبير وطن للمبدعين.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس» أمس، عبر وسم #علمتني_الحياة: «يد واحدة لا تصفق.. عقل واحد.. لا يدبّر.. قائد أناني.. لا ينجز».

وأضاف سموه: «تحدثني عن الإنجاز.. أحدثك عن الفريق.. تحدثني عن الانتصار.. أحدثك عن همة وعزيمة الفريق.. تحدثني عن الأمان والاستقرار.. أحدثك عن ترابط الفريق وتعاضده وتكاتفه».

وتابع سموه: «تحدثني عن الدول الناجحة.. أحدثك عن الروح التي تربط قيادتها بشعبها.. والمحبة التي يدين بها الشعب للقيادة.. والولاء الذي يربط الجميع بالوطن.. الوطن فريق كبير.. والفريق الكبير وطن للمبدعين».

نائب رئيس الدولة:

تحدثني عن الدول الناجحة.. أحدثك عن الروح التي تربط قيادتها بشعبها.