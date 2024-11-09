توزيع مليون شتلة على منازل مواطنين وجهات ومدارس في الدولة

أقامت مجموعة «غراسيا»، بالتعاون مع «جمعية رواد الزراعة الإماراتية» في أبوظبي، أمس، فعالية كبرى شملت تقديم مليون شتلة من أشجار الزينة والفواكه، بهدف توزيع معظمها على منازل المواطنين في كل إمارات الدولة، وذلك في إطار دعم مستهدفات «المركز الزراعي الوطني» ضمن حملة «ازرع الإمارات».

وتضمن الحدث، إطلاق الدفعة الأولى من الشتلات، حيث ستحصل المدارس والأفراد والجهات الحكومية والمستشفيات والمساجد والجامعات والشركات الخاصة على 10 آلاف شتلة، من أصناف متنوعة تضم الفواكه وأشجار الزينة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة مكوّنة من موظفي «غراسيا» ومتطوعين لتجهيز الدفعات القادمة من الشتلات.

وتأتي الخطوة في ضوء جهود دولة الإمارات في نشر أفضل ممارسات الزراعة المستدامة، وإشراك المجتمع في منظومة الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي الوطني.

وحضرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، الفعالية التي عقدت في مزرعة «غراسيا» في أبوظبي، إضافة إلى المستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية، ومؤسس مجموعة «غراسيا».

وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «سعداء بتقديم مجموعة (غراسيا) وجمعية رواد الزارعة الإماراتية مليون شتلة من أشجار الزينة والفواكه، ما يمثّل خطوة استثنائية تدعم جهودنا في إشراك المجتمع لتعزيز الزراعة المنزلية والإسهام في الإنتاج الزراعي، فالمجتمع سيلعب دوراً أكبر في نشر الممارسات الزراعية والتخضير في كل أنحاء الدولة. نثمّن تلك الخطوة الكبيرة من أهم شركائنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ونتطلع إلى تقديم المزيد من شركائنا في القطاع الخاص».

وأضافت: «تدعم تلك الخطوة (المركز الزراعي الوطني) الذي يمثّل ركيزة لجهود الدولة، وأداة مبتكرة تجمع الجهات المعنية لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، حيث سيدعم المركز المزارعين المواطنين والمزارع المحلية، لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وزيادة إسهامها في الأمن الغذائي الوطني المستدام».

من جانبه، قال المستشار حامد الحامد: «من واجبنا الإسهام في تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بقطاع الزراعة، كونه مسؤولية الجميع».

وأضاف: «بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، سيتم العمل على البدء بتحقيق أهداف المبادرة، وتوزيع مليون شتلة على مختلف منازل المواطنين، ومختلف الجهات والمدارس في كل أنحاء الدولة، من أجل الإسهام في نشر ممارسات الزراعة بين كل أفراد المجتمع».

وتستهدف المبادرة كل فئات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، حيث ستوفر شتلات متنوعة تتناسب مع الظروف المناخية المحلية، ما يسهم في زيادة المساحات الخضراء ويحسّن جودة البيئة.

وإضافة إلى ذلك، تشمل المبادرة ورش عمل توعوية حول أفضل الممارسات الزراعية، وكيفية العناية بالشتلات لضمان نموها بشكل صحي ومستدام.

كما سيتم تفعيل موقع إلكتروني خاص بالمبادرة يحتوي على فيديوهات تعليمية وإرشادية، حول كيفية زراعة الشتلات والعناية بها.

ومن المقرر أن تتسلم مجموعة من المدارس والجهات الحكومية والأفراد، الشتلات بناء على الطلبات المقدمة منهم، ومدى استعدادهم لرعايتها وزراعتها.

آمنة الضحاك:

. المركز الزراعي الوطني ركيزة لجهود الدولة، وأداة مبتكرة تجمع الجهات المعنية لبحث حلول تحديات الزراعة في الإمارات.