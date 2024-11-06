انخفاض في الحرارة.. وضباب حتى السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد تشكّل الضباب في مناطق مختلفة من الدولة، من اليوم وإلى السبت المقبل، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع في نشرته حول طقس اليوم، تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون الطقس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وانخفاضاً في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبالنسبة لطقس غد، يتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وبالنسبة لطقس الجمعة، توقع أن تكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والطقس صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأشار إلى احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية يوم السبت، لافتاً إلى أن الطقس يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.