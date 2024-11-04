خالد بن محمد: يوم العَلم يرسّخ قيم التضامن بين أبناء الوطن

رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عَلم الدولة أمام مبنى مكتب أبوظبي التنفيذي، احتفاء بيوم العَلم. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بيوم العَلم الذي يُمثِّل رمز الوحدة الوطنية، ومناسبة تتجلّى فيها مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه المناسبة تُجسد معاني العزة والفخر، وتُرسّخ قيم التضامن والتلاحم بين أبناء الوطن، مجدداً سموه العهد بالحفاظ على مكتسبات الوطن والوفاء لرسالته السامية.

جرت مراسم رفع العَلم، التي تخلّلها عزف السلام الوطني، بحضور رئيس ديوان ولي العهد، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، سارة عوض مسلم، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة، منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وعدد من موظفي حكومة أبوظبي.