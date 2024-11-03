حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ "يوم العلم"

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، مراسم رفع علم الدولة بمقر الجهاز، بحضور كبار المسؤولين فيه وموظفيه وذلك في إطار احتفالات الدولة بـ"يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وعبر المشاركون خلال مراسم رفع العلم عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي ورايته وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معاهدين سموه على مواصلة العمل وبذل كل غال ونفيس لتبقى راية دولتنا خفاقة عالية وترابها الطاهر مصانا أبد الدهر، وليواصل الوطن الغالي تقدمه في المجالات كافة سيرا على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام وترسيخها بين جميع من يعيشون على أرض هذا الوطن.