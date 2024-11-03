رئيس الدولة وأمير قطر يؤكدان ضرورة العمل لمنع توسيع الصراع في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إلى جانب إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.