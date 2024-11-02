الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26والمد الثاني عند الساعة 03:01 والجزر الأول عند الساعة 20:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:18والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 80 40

دبي 34 26 70 30

الشارقة 34 23 80 40

عجمان 34 23 85 35

ام القيوين 35 22 80 35

رأس الخيمة 37 21 75 30

الفجيرة 33 27 80 55

العـين 36 24 80 25

ليوا 36 21 95 25

الرويس 35 24 85 40

السلع 35 23 85 30

دلـمـا 32 26 100 70

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 95 75

أبو موسى 32 27 95 75.