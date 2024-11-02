شراكة استراتيجية بين «دبي الإنسانية» و«برمنغهام دبي»

أعلنت دبي الإنسانية وجامعة برمنغهام دبي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البحوث وتطوير برامج تعليمية متقدمة تركز على العمل الإنساني والاستدامة في سلاسل التوريد الإنسانية.

وتهدف الشراكة إلى معالجة بعض من أكثر التحديات العالمية إلحاحاً من خلال الابتكار والتعاون.

وستجمع الشراكة بين خبرات دبي الإنسانية وجامعة برمنغهام دبي لدفع المبادرات البحثية المشتركة في مجالات رئيسة، مثل سلاسل التوريد المستدامة والتخطيط الحضري والتقنيات الإنشائية المبتكرة والأمن الغذائي.

وإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهتان على برامج التطوير المهني المستمر CPD بهدف تعزيز قدرات الموظفين والطلاب وضمان تطبيق المعارف والمهارات الأكثر حداثةً في مجال العمليات الإنسانية.

كما توفر فرصاً تدريبية في «دبي الإنسانية» لطلاب جامعة برمنغهام دبي مع تركيز خاص على المواطنين الإماراتيين.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لـ«دبي الإنسانية» جوسيبي سابا، إن «دبي الإنسانية» تؤمن بإشراك الشباب في العمل الإنساني، مضيفاً أن «شراكتنا تشكل خطوة أخرى نحو تعزيز البحث والتعليم في القطاع الإنساني. ومن خلال توحيد خبراتنا يمكننا تطوير حلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الاستدامة وتحسين فاعلية العمليات الإنسانية». وأكد أن «هذه الشراكة ستتيح لنا توسيع نطاق تأثيرنا وترسيخ دورنا».

من جهتها، قالت عميدة جامعة برمنغهام دبي البروفيسورة يسرى موزهجي، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مستقبل مستدام لدبي والمنطقة بشكل عام.