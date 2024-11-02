محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوغلين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كولم ماكلوغلين، الذي وافته المنية أول من أمس، عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ننعى وفاة كولم ماكلوغلين، صاحب الرؤية المتميزة، الذي حوّل تفانيه سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود».

وأضاف سموه: «كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد وجوه دبي الجميلة، وعقلاً لامعاً وقلباً طيباً ومحباً».

نائب رئيس الدولة:

تفاني كولم حوّل سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود.